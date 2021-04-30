В России введут ответственность за спортивный шпионаж

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, направленную на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте. Документ подготовлен министерством спорта.

"Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание "конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Если говорить простым языком, инсайдерская информация - это некие служебные тайны, которые позволяют обогатиться на стороне. Допустим, зная, что перед важным матчем ведущий игрок команды приболел и находится не в лучшей форме, можно смело сделать ставки на ее поражение. Предполагается, что спортивные федерации составят перечни таких служебных тайн, которые не подлежат разглашению.

"Нередко инсайдерская информация используется для игры на тотализаторе. Но также она может стать способом незаконного влияния на результат матча, если, допустим, команде сообщат тактический план на будущую игру, подготовленный их противником. Таким образом, лица, уличенные в попытках спортивного шпионажа и продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что инициатива призвана выстроить систему противодействия манипулированию спортивными соревнованиями. "Противоправным влиянием на результат спортивного соревнования, помимо подкупа спортсменов и других уже перечисленных в законодательстве приемов, будут считаться использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов", - сказал Владимир Груздев.

По его словам, перечень инсайдерской информации будут определять спортивные федерации и профессиональные лиги. При этом к инсайдерской информации не может быть отнесена общедоступная информация, а также сведения, опубликованные в СМИ.

Некоторые СМИ в качестве примера привели недавние события в низших футбольных лигах. Например, руководство одной из команд, выступавшей в ФНЛ, было уличено в том, что делало ставки на игры своей команды. Причем к этому были привлечены и сотрудники клуба, формально не считавшиеся организаторами игры. Объем ставок, по данным СМИ, составил 60 миллионов рублей, доход мог дойти до 350 миллионов рублей.

Когда ты ставишь против своей команды, наступает типичный конфликт интересов. Как игрок или тренер, ты, конечно, заинтересован в победе. А как человек - в поражении. И что победит, профессиональное или человеческое? Чтобы такого конфликта внутри отдельно взятой личности не возникало, и вводятся меры по борьбе с конфликтом интересов.