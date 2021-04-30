"Зенит" сравнял счет в серии с "Барселоной", выиграв четвертый матч

Баскетболисты "Зенита" уверенно выиграли четвертый матч серии 1/4 финала Евролиги - 74:61.

Российский клуб уже не имел права на ошибку после поражения в третьем матче. И в пятницу выдал фантастическую игру, более чем уверенно переиграв грозного соперника.

"Зенит" активно начал встречу и переигрывал соперника. Как результат, первая четверть завершилась с преимуществом хозяев "+12". Во втором игровом отрезке игра стала более вязкой. Если в первой четверти команды набрали 38 очков, то во второй всего 24. И гостям удалось немного сократить отставание.

Но после большого перерыва "Зенит" снова прибавил и довел преимущество в счете до отметки в 20 очков. Отыграть такой перевес каталонцам было не суждено. Российский клуб полностью контролировал ход встречи и выиграл 74:61.

В составе "Зенита" самым результативным стал Кевин Пангос - 20 очков. У гостей Ник Калатес набрал 19.

Счет в серии стал 2-2. Решающий матч серии пройдет в Барселоне 4 мая.