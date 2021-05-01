Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей британца Крэйга Ричардса. Бой прошел в субботу в Манчестере и продлился все отведенные 12 раундов.

В начале поединка российский чемпион выглядел убедительнее соперника, однако затем британец приспособился к манере ведения Бивола и стал время от времени создавать ему проблемы. И все же преимущество боксера из России сомнений не вызывало.

В концовке поединка британец активизировался и смог выиграть несколько раундов, но на конечном результате это не отразилось.

Все трое судей отдали победу россиянину - 118:110, 115:114, 115:113.

На счету 30-летнего Бивола стало 18побед, 11 из которых были добыты нокаутом. Он не потерпел ни одного поражения.