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Рубрика: Спорт

Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей британца Крэйга Ричардса. Бой прошел в субботу в Манчестере и продлился все отведенные 12 раундов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В начале поединка российский чемпион выглядел убедительнее соперника, однако затем британец приспособился к манере ведения Бивола и стал время от времени создавать ему проблемы. И все же преимущество боксера из России сомнений не вызывало.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В концовке поединка британец активизировался и смог выиграть несколько раундов, но на конечном результате это не отразилось.

Все трое судей отдали победу россиянину - 118:110, 115:114, 115:113.

На счету 30-летнего Бивола стало 18побед, 11 из которых были добыты нокаутом. Он не потерпел ни одного поражения.

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