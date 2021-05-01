ЦСКА не смог обыграть "Уфу" и лишился получившего травму Влашича

ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ не смог переиграть на своем поле "Уфу". Встреча завершилась вничью - 1:1.

После поражения недельной давности от "Спартака" ЦСКА дома принимал "Уфу", ведущую борьбу за сохранение места в РПЛ на будущий сезон. Последний визит уфимцев в столицу болельщики "Спартака" до сих пор вспоминают с содроганием. Тогда, в день рождения красно-белого клуба "Уфа" "преподнесла подарок", разгромив "Спартак".

Первый тайм нынешнего матча не подарил зрителям забитых мячей. А незадолго до свистка арбитра о начале второго тайма случилось то, что болельщики и тренеры армейцев могли увидеть только в кошмаре.

Никола Влашич почувствовал дискомфорт в ноге, и закрыв от огорчения лицо руками, попросил замену. На скамейке запасных хорват был удручен произошедшим на ровном месте и даже прослезился от досады.

Травма лидера негативно повлияла на армейцев, которые на 66-й минуте пропустили гол после удара полузащитника гостей Филипа Мрзляка. ЦСКА ответил на это градом атак, точку в одной из которых поставил Федор Чалов. Ничья 1:1 вряд ли устроила оба клуба. "Уфимцы" остались 15-ми, а ЦСКА пока не попадает в еврокубки, отставая от "Рубина" на два очка.