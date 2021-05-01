Новости

Путин освободил от должности замглавы МЧС Барышева 18:54
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" и лишился получившего травму Влашича 18:53
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей могут перевезти в Москву 18:50
Британский полисмен уволен за нанесение 34 ударов дубинкой подростку 18:42
Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии 18:11
Киргизия просит ООН и ОБСЕ помочь восстановить инфраструктуру 17:45
"Единая Россия" провела по всей стране серию акций, приуроченных к 1 Мая 17:25
В Кургане локализовали пожар в частном секторе 17:19
Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву 17:10
В центральный аппарат СК будут переданы два региональных уголовных дела 16:30
"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском 16:29
Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме 15:52
В Кургане семь домов загорелись на площади 1,7 тыс "квадратов" 15:42
В Сбербанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества 15:38
На Ямале из-за бескормицы дикие олени увели за собой "домашних" 15:09
Челябинский ХК "Трактор" покинули десять игроков 14:56
От COVID умер первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин 14:56
Собянин поздравил москвичей с 1 Мая 14:11
Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям 13:47
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 13:37
Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года 13:27
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции 13:25
В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения благодатного огня 13:24
Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году 13:17
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 18:53
Рубрика: Спорт

ЦСКА не смог обыграть "Уфу" и лишился получившего травму Влашича

Текст: Максим Домчев

ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ не смог переиграть на своем поле "Уфу". Встреча завершилась вничью - 1:1.

После поражения недельной давности от "Спартака" ЦСКА дома принимал "Уфу", ведущую борьбу за сохранение места в РПЛ на будущий сезон. Последний визит уфимцев в столицу болельщики "Спартака" до сих пор вспоминают с содроганием. Тогда, в день рождения красно-белого клуба "Уфа" "преподнесла подарок", разгромив "Спартак".

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в 28-м туре РПЛ

Первый тайм нынешнего матча не подарил зрителям забитых мячей. А незадолго до свистка арбитра о начале второго тайма случилось то, что болельщики и тренеры армейцев могли увидеть только в кошмаре.

Никола Влашич почувствовал дискомфорт в ноге, и закрыв от огорчения лицо руками, попросил замену. На скамейке запасных хорват был удручен произошедшим на ровном месте и даже прослезился от досады.

Травма лидера негативно повлияла на армейцев, которые на 66-й минуте пропустили гол после удара полузащитника гостей Филипа Мрзляка. ЦСКА ответил на это градом атак, точку в одной из которых поставил Федор Чалов. Ничья 1:1 вряд ли устроила оба клуба. "Уфимцы" остались 15-ми, а ЦСКА пока не попадает в еврокубки, отставая от "Рубина" на два очка.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2020/2021