"Сочи" в кубанском дерби обыграл "Краснодар" в 28-м туре РПЛ

В субботу в поединке 28-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле проиграл "Сочи"" - 1:3 (0:1). Дубль на счету эквадорского полузащитника гостей Кристиана Нобоа. После этой победы "барсы" набрали 49 очков и теперь делят с казанским "Рубином" четвертое-пятое места в чемпионате России.

Для "быков" это была последняя встреча на родной арене в нынешнем чемпионате. Сезон, вместивший для них первое в истории клуба выступление в групповом турнире Лиги чемпионов и полный провал в первенстве страны, они завершают уже без всяких надежд на высокое место, да еще и с другим главным тренером (Гончаренко недавно заменил Мусаева). А сегодня краснодарцы еще и прощаются со своими тремя футболистами: после финального свистка состоится церемония расставания с Маркусом Бергом, Ари и Русланом Камболовым - они покидают коллектив.

А вот для "барсов", которых возглавляет Владимир Федотов (кстати, какую бы команду не тренировал этот наставник, она никогда еще не уступала "Краснодару"), кубанское дерби является крайне важным, так как "Сочи" продолжает сражаться за путевку в еврокубки.

И уже дебют поединка подарил гостям надежду на то, что такая традиция вполне может не прерваться. Антон Заболотный из центра штрафной пробил головой мяч в сторону хозяйских ворот в… локоть защитника Стоцкого. Правда, арбитр в поле Иван Сиденков этого не заметил, но после подсказки видеоассистента назначил пенальти, который четко реализовал Нобоа - 0:1, 6-я минута.

В общем, сочинцы сразу оказались в любимой для себя ситуации, когда могли спокойно отойти назад и действовать на контратаках. А "черно-зеленые", привычно получив мяч в свое полное распоряжение, в первой половине фирменных комбинаций с участием большого числа футболистов практически не организовывали. Хотя два удара головой Берга и Газинского с близкого расстояния на 13-й и 23-й минутах оказались довольно опасными.

Во втором тайме "быки" продолжили, пусть и не слишком уж настойчивую, осаду ворот сочинцев. Которая, впрочем, вскоре завершилась потрясающим ударом Стоцкого по отскочившему мячу примерно с правого угла штрафной в ближнюю "девятку" - 1:1, 59 минута. В общем, защитник хозяев "исправился" за организованный в свои ворота пенальти.

После чего гости (а их ничья явно не устраивала) продолжали отбиваться и уповать исключительно на контратаки. И дождались своего шанса на 75-й минуте, когда выстрел метров с семи подключившегося в нападение левого защитника Терехова голкипер "Краснодара" Сафонов вытащил из верхнего угла. Затем кандидат в сборную страны отразил опаснейшие удары Зики и того же Терехова.

А тут еще у "быков" получил второй "горчичник" и покинул поле Кабелла.

Сочинцы пошли всей командой вперед, что принесло им успех. Антон Заболотный, используя передачу справа от Заики, в падении головой метров с восьми послал мяч в сетку - 1:2, 86-я минута. А уже в добавленное время Нобоа оформил дубль - 1:3.

Таким образом, "барсы" продолжают сражение за медали первенства и путевку в Лигу Европы.