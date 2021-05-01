Челябинский ХК "Трактор" покинули десять игроков

Десять игроков покидают ряды челябинского хоккейного клуба "Трактор". Причина - завершение срока контрактов, на следующий сезон их решено не пролонгировать.

"30 апреля истекли соглашения с десятью хоккеистами. Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов", - сообщается на официальном сайте черно-белых.

А пополнит команду 29-летний игрок Тему Пулккинен из Финляндии. Как отмечают в клубе, он неоднократно признавался лучшим и самым результативным форвардом.

"В прошлом сезоне Пулккинен оказался участником обмена между московским "Динамо" и "Локомотивом", с которым прошел первый круг розыгрыша Кубка Гагарина, став лучшим бомбардиром ярославцев в плей-офф с 9 (7+2) очками", - рассказали в "Тракторе".