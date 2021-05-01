Россиянки остались без олимпийских лицензий в прыжках в воду

Сегодня в Водном центре в Токио стартовал Кубок мира по прыжкам в воду, где будут разыгрываться последние олимпийские лицензии в этом виде спорта на Игры, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год.

К сожалению, россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова не смогли завоевать путевку на Олимпиаду в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Наши девушки заняли седьмое место в соревнованиях (в квалификации были третьими), где на кону стояли четыре путевки на Игры.

Первый и второй результат показали спортсменки из Китая и Канады, которые уже забронировали себе место среди участников олимпийского турнира. Так что за билет в Токио боролись Италия, Германия, США, Великобритания и Россия. Ильиных и Полякова в итоге оказались за бортом. Россиянок подвел четвертый прыжок. Хотя у двукратного бронзового призера Олимпиад, двукратного чемпиона мира Глеба Гальперина, который комментировал соревнования по ТВ, возникли вопросы к судейству.

По его словам, наших участниц судили строго, в отличие, к примеру, от итальянок, ошибки которых на входе в воду и в расссинхроне наказывали не так сильно.

В Токио также прошли соревнования в синхронных прыжках с вышки у мужчин. У россиян уже есть олимпийская лицензия на Игры благодаря "серебру" Александра Бондаря и Виктора Миннибаева на чемпионате мира-2019 в Кванджу. На Кубке мира выступали Александр Белевцев и Руслан Терновой. Они стали седьмыми. В тройку лучших попали спортсмены из Великобритании, Мексики и Канады.