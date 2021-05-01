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01.05.2021 16:10
Рубрика: Спорт

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в 28-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Казанский "Рубин" в матче 28-го тура РПЛ на своем поле переиграл "Динамо", который почти весь второй тайм играл в меньшинстве.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Казанцы открыли счет на 15-й минуте встречи после удара сербского нападающего Джордже Деспотович.

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В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова. Но в большинстве госте не смогли отыграться, а на 80-й минуте встречи пропустили второй гол. Его автором стал полузащитник Хван Ин Бём.

Казанцы набрали 49 очков и занимают 4-е место в таблице. "Динамо" с 46-ю очками - седьмое.

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