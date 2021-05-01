Сборная России по хоккею во второй раз проиграла Швейцарии

Сборная России по хоккею в рамках Еврочелленджа уступила и во второй встрече команде Швейцарии. На этот раз со счетом 0:1.

После первого поражения главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил силу противников, а также признался, что в отличие от соперника российская команда играет под серьезной нагрузкой и в такой ситуации трудно требовать результата.

Место в воротах тренерский штаб на этот раз доверил Ивану Федотову. А из-за повреждения не смог сыграть в матче один из лидеров российской команды Вадим Шипачев.

Судьбу матча решил всего один точный бросок. Его автором стал игрок сборной Швейцарии Фабиан Хельднер на 34-й минуте встречи.

Подготовка к стартующему 21 мая чемпионату мира российская команда продолжит на чешском этапе Евротура, который пройдет с 13 по 16 мая. Первым соперником подопечных Брагина станет сборная Швеции.