Смерть Марадоны вызвана халатностью его медицинской команды

Комиссия, назначенная для расследования смерти Диего Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда футбольной звезды действовала "неадекватно, несовершенно и безрассудно", согласно копии отчета, оказавшегося в распоряжении Reuters.

Смерть Марадоны в ноябре прошлого года потрясла Аргентину, где его почитали как небожителя, и вызвала период траура и поиска виноватых после его долгой борьбы с зависимостью и плохим здоровьем. Прокуратура Аргентины начала расследование вскоре после кончины спортсмена, в том числе провела обыск имущества его личного врача и начала расследование в отношении других лиц, оказавших ему помощь.

Марадона много лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и в ноябре перенес операцию на головном мозге. В марте специальная комиссия, назначенная министерством юстиции, собралась для проверки утверждений о том, что члены медицинской бригады Марадоны не обращались с ним должным образом, отмечает Guardian.

"Действия медицинской бригады, отвечающей за лечение DAM (Диего Армандо Марадона), были неадекватными, неполноценными и безрассудными", - говорится в отчете медицинской комиссии от 30 апреля. В сообщении говорится, что Марадона серьезно заболел примерно за 12 часов до своей смерти 25 ноября. "У него были недвусмысленные признаки длительного периода агонии, поэтому мы пришли к выводу, что пациент не находился под надлежащим наблюдением с 00:30 25.11.2020", - говорится в отчете. Агентство не смогло связаться с прокурорами и адвокатами, участвующими в деле, для комментариев в минувшую пятницу.