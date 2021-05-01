Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что переход Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе положительно повлияет на подготовку к Олимпиаде.

В субботу, 1 мая, стало известно о том, что бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова покидает Академию Евгения Плющенко и возвращается к Этери Тутберидзе.

Тарасова считает, что 16-летней спортсменке это пойдет на пользу.

"Как это может повлиять на ее подготовку? Только положительно, потому что они с Этери Георгиевной работали много лет, а с Плющенко только некоторое время", - сказала Тарасова ТАСС.

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года. К двукратному олимпийскому чемпиону перешла и чемпионка Европы Алена Косторная, которая ранее вернулась обратно. Трусова с новым тренером завоевала бронзу прошедшего в Стокгольме чемпионата мира.