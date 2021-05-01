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01.05.2021 10:34
Рубрика: Спорт

Три легионера покинут "Спартак"

Текст: Максим Домчев

Три хоккеиста в нынешнее межсезонье покинут московский "Спартак". Это нападающие Маптин Бакош, Лукаш Радил и голкипер Юлиус Гудачек. Об этом заявил агент хоккеистов Александр Черных.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
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После завершения сезона в "Спартаке" сменился главный тренер. На этот пост вместо Олега Знарка назначен Борис Миронов. Также у красно-белых ожидаются и серьезные перемены в составе, которые должны разгрузить платежную ведомость.

Как сообщил "Чемпионату" Черных, набравший в минувшем сезоне 29 очков (15 голов и 14 передач) продолжит карьеру в Сочи.

Точно покинут команду Радил (19+13) и голкипер Гудачек, на счету 90,6% отраженных бросков.

"Что с Гудачеком и Радилом? Пока что разговариваем с командами. Но в "Спартаке" они не остаются. 300%, что их там не будет", - сказал Черных.

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