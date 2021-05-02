Фанаты "МЮ" прорвались на поле в знак протеста против руководства клуба

В преддверии домашнего матча 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" болельщики "Манчестер Юнайтед" устроили акцию протеста против руководства клуба.

Сначала тысячи фанатов собрались около стадиона "Олд Траффорд", а затем часть из них прорвалась внутрь арены. Ранее болельщики запустили сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед воскресной игрой.

А на прошлой неделе фанаты "МЮ" несколько раз публично выражали недовольство владельцами клуба - Глейзерами. В четверг небольшая группа поклонников ворвалась на территорию тренировочного центра команды "Каррингтон", чтобы выразить свое возмущение семьей Глейзеров после того, как они решили стать участниками европейской Суперлиги.

Матч "МЮ" - "Ливерпуль" начнется в 18:30 по московскому времени. Если "красные дьяволы" проиграют сегодня, то их соседи "Манчестер Сити" досрочно станут чемпионами Англии.