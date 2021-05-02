IIHF утвердила форму сборной России на чемпионате мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила форму сборной России, в которой наша команда выступит на первенстве планеты в Риге, сообщается на официальном сайте организации.

Форма представлена в традиционных красном и белом цветах. В центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Схожий дизайн будет разработан для российских команд и на следующий олимпийский цикл, начиная с Игр-2022 в Пекине.

Напомним, что чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Россия попала в группу "А", где у нее в соперниках будут Беларусь, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Великобритания и Дания. Наша команда начнет турнир с матча против Чехии (21 мая), после чего ей предстоят встречи с Великобританией (22 мая), словаками (24 мая), датчанами (26 мая), швейцарцами (29 мая), шведами (31 мая) и Беларусью (1 июня).