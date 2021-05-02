Юниорская сборная России по хоккею обыграла чехов на чемпионате мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров сборная РФ обыграла команду Чехии со счетом 11:1. Шайбы забросили Мичков, Полтапов, Мирошниченко, Коромыслов, Кателевский, Свечков и Юров. Сейчас россияне занимают промежуточное первое место в турнирной таблице группы B.

Напомним, юниорский ЧМ проходит в американских городах Фриско и Плейно (штат Техас). В воскресенье, 2 мая, находящиеся на втором месте финны встретятся с американцами (они на третьей позиции).

В четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы. Соперник россиян определится позже. Чехи в 1/4 финала сыграют с канадцами. Завершится турнир 6 мая.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в 2019 году обыграла команду России.