Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали "бронзу" КМ и олимпийские лицензии

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали бронзовыми призерами Кубка мира по прыжкам в воду, который проходит в Водном центре в Токио. Помимо медалей, на этом турнире разыгрываются последние олимпийские лицензии в этом виде спорта на Игры, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли предварительный старт в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина (421,92 балла), но в финале стали третьими (415,86), уступив британцам Джеку Ло и Дэниэлу Гудфеллоу (440,94 балла) и немцам Патрику Хаусдингу и Ларсу Рудигеру (433,92 балла).

Олимпийские лицензии уже были у китайцев, которые не приехали на Кубок мира, британцев и мексиканцев, занявших в сегодняшнем финале восьмое место. Так что квоты, кроме сборных Германии и России, получили команды США и Италии.

Напомним, что выступление женской команды получилось менее удачным. Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева остались без лицензии в синхроне на вышке, а Кристина Ильиных и Мария Полякова - на трамплине.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер являются чемпионами Европы 2019 года. В Киеве они обыграли немцев Патрика Хаусдинга - Ларса Рудигера и британцев Энтони Хардинга - Джордана Хулдена.