"Крылья Советов" досрочно вернулись в Премьер-лигу

Новости

В Северной Осетии у самолета Wilga отказал двигатель во время полета 16:34
Сенатор ответил на заявление главы МИД Британии о противодействии "пропаганде" России 16:31
В Ставрополе водитель арестован после ДТП, где погибли пятеро детей 16:11
В Петербурге буксиры станцевали вальс 15:59
"Девятаев" занял второе место в российском прокате за выходные 15:59
В Сочи устранили проблемы с подачей воды после оползня 15:27
Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас изрезала ножом подругу 15:25
Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19 15:21
Умерла лауреатка премии "Оскар" актриса Олимпия Дукакис 15:20
В Екатеринбурге пьяный водитель на Porsche въехал в здание СИЗО 15:19
Вышел новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти" 15:07
Первую партию "Спутник V" доставили в Азербайджан 15:04
В Прикамье начал курсировать ретро-состав "Поезд Победы" 14:22
В Одессе прошел марш националистов 14:18
В Перми пассажирка выстрелила в таксиста из-за цены за поездку 14:00
МВД: Более 1,6 млн человек приняли участие в пасхальных службах 13:51
Между Сочи и Анапой впервые запустили прямой авиарейс 13:33
Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове 13:13
На федеральной территории "Сириус" открылся отдел полиции 13:10
СМИ: "Зенит" забронировал ресторан для празднования после игры с "Локомотивом" 13:07
Замначальника иркутской ФСИН арестовали за взятку в в 60 млн рублей 13:00
В Facebook объяснили блокировку проекта RT Redfish "ошибкой" 12:57
Муратов: Захватившие власть в Киеве устроили казнь 48 одесситов в 2014 году 12:53
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты 12:47
Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 15:48
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" досрочно вернулись в Премьер-лигу

Текст: Артур Нанян
Самарские "Крылья Советов" обеспечили себе выход в российскую Премьер-лигу, обыграв в выездном матче 40-го тура ФНЛ "Акрон" со счетом 2:1.
Фото: ФК " Крылья Советов" / www.kc-camapa.ru Фото: ФК " Крылья Советов" / www.kc-camapa.ru
Фото: ФК " Крылья Советов" / www.kc-camapa.ru

Счет в сегодняшней встрече открыли хозяева: на 60-й минуте отличился Артем Делькин. Однако затем дубль оформил лучший бомбардир "Крыльев" Иван Сергеев. Победный мяч он забил уже на 92-й минуте.

Определились финалисты Кубка России по футболу

В 39 турах самарская команда набрала 92 очка и стала недосягаемой для соперников. Ближайший преследователь "Нижний Новгород" отстает на 11 баллов за три матча до финиша сезона.

Напомним, что "Крылья" вышли в финал Кубка России, где 12 мая они сыграют в Нижнем Новгороде со столичным "Локомотивом".

В регионах Спорт Футбол Футбольная национальная лига Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара