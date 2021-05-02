"Крылья Советов" досрочно вернулись в Премьер-лигу

Самарские "Крылья Советов" обеспечили себе выход в российскую Премьер-лигу, обыграв в выездном матче 40-го тура ФНЛ "Акрон" со счетом 2:1.

Счет в сегодняшней встрече открыли хозяева: на 60-й минуте отличился Артем Делькин. Однако затем дубль оформил лучший бомбардир "Крыльев" Иван Сергеев. Победный мяч он забил уже на 92-й минуте.

В 39 турах самарская команда набрала 92 очка и стала недосягаемой для соперников. Ближайший преследователь "Нижний Новгород" отстает на 11 баллов за три матча до финиша сезона.

Напомним, что "Крылья" вышли в финал Кубка России, где 12 мая они сыграют в Нижнем Новгороде со столичным "Локомотивом".