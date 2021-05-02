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02.05.2021 02:58
Рубрика: Спорт

Россияне забросили 11 шайб в ворота чехов на юниорском ЧМ

Текст: Максим Домчев
Юниорская сборная России по хоккею в заключительном матче группового раунда чемпионата мира разгромила Чехию - 11:1.
Фото: Сайт Федерации хоккея России Фото: Сайт Федерации хоккея России
Фото: Сайт Федерации хоккея России

В заключительном матче группового раунда юниорского чемпионата мира российская команда встречалась с Чехией. И от исхода этого матча зависело, какое место займут подопечные Альберта Лещева и кто станет соперником в четвертьфинале.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Победа в основное время гарантировала как минимум второе место и матч с командой, ставшей третьей в другой группе, а это либо сборная Беларуси, либо Швеции. Неудача могла отбросить россиян на четвертую строчку, что привело бы к противостоянию с Канадой, которая на этом турнире играет очень и очень уверенно.

Команда Альберта Лещева отнеслась к чехам очень серьезно и уже в первом периоде трижды поразила ворота соперника. Начало будущей победе положил лучший снайпер команды Матвей Мичков, забросивший на турнире уже седьмую шайбу. До перерыва Федор Полтапов и Иван Мирошниченко закрепили успех.

После перерыва россияне продолжили владеть преимуществом. Арсений Коромыслов увеличил разницу в счете, но Якуб Кос сумел пробить Сергея Иванова. Пропущенная шайба только раззадорила сборную России, которая до перерыва отличилась еще дважды - Дмитрий Кателевский и Полтапов довели счет до крупного - 6:1.

Но на этом команда Лещева не остановилась. В третьем периоде в воротах сборной Чехии побывало еще пять шайб. Мичков оформил хет-трик, дубль на счету Федора Свечкова и еще одну шайбу записал на свой счет Данила Юров.

Россия набрала 9 очков и обеспечила себе как минимум второе место в группе. Окончательно все места распределятся по итогам матча между США и Финляндией.

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