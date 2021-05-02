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02.05.2021 19:25
Рубрика: Спорт

Российская команда не попала в призеры гонки «6 часов Спа»

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Первым этапом нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость стал марафон "6 часов Спа". Новинка от команды Toyota Gazoo Racing - "гиперкар" Toyota GR010 Hybrid, с победы начал новую главу в истории чемпионата мира по гонкам на выносливость, а японская команда уже в шестой раз побеждает в марафоне "6 часов Спа".

Старт нового сезона в паддоке FIA WEC ждали с особым нетерпением - "6 часов Спа" должны были стать боевым крещением для автомобилей класса "Гиперкар", которые пришли на смену прототипам LMP1. Правда, в полной мере эта категория расцветет позже, когда к Toyota Gazoo Racing присоединятся другие производители. Пока же единственным соперником японских экипажей был Alpine A480 - перекрашенный Rebellion R13 прошлого года. Тем не менее даже в таком формате оставалась интрига: смогут ли гибридные "гиперкары" оказаться сильнее на длинной дистанции и сколько кругов успеют пройти пилоты за время гонки в сравнении с сезоном-2020.

И на старте гонки именно Alpine захватила инициативу, опередив стартовавших с двух первых позиций экипажи Toyota. Однако пилотам Alpine раньше своих соперников пришлось ехать в боксы, и за счет меньшего числа пит-стопов Toyota Gazoo Racing сразу захватила стратегическое преимущество и сохранила его до самого финиша. Правда, не без потерь: за два часа до финиша заезда Камуи Кобаяси из-за проблем с тормозами не вписался в поворот "Ла Сурс", и в итоге экипаж № 7 потерял круг относительно партнёров по команде.

Впрочем, у Toyota № 8 таких проблем не возникало и Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накадзима принесли японской команде пятую подряд победу в "6 часах Спа". Николя Ляпьер, Андре Негран и Матье Ваксивьер, составившие экипаж команды Alpine Elf Matmut, заняли вторую позицию, совершив семь пит-стопов против шести у победителей, а второй экипаж Toyota Gazoo Racing - Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес - финишировал на третьем месте абсолютного зачёта. При этом, тест на скорость "гиперкары" прошли: победившая Toyota за шесть часов гонки преодолела 162 круга против 143 годом ранее.

В категории LMP2 на протяжении всей дистанции доминировал экипаж United Autosports USA в составе Филипе Альбукерке, Филипа Хэнсона и Фабио Шерера, которые начали сезон с победы.

В начале дистанции одним из главных соперников экипажа была команда Team WRT, прорвавшаяся на второе место в классе при старте с десятого места, однако поломка сцепления выбила Oreca № 31 из борьбы. Тем не менее автомобиль удалось починить, благодаря героическим усилиям механиков, и экипаж в составе Робина Фряйнса, Фердинанда фон Габсбурга из знаменитой династии и Шарля Милези пусть и 12-м в своём классе, но финишировал.

Не повезло и российской команде G-Drive Racing, оба экипажа которой столкнулись с проблемами и заняли лишь 10-е и 13-е места. На подиум же вместе с победителями поднялись пилоты команды JOTA, занявшие вторую и третью позиции.

Следующий этап FIA WEC - гонка "8 часов Портимана" - пройдёт 13 июня на автодроме "Альгарве".

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