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02.05.2021 21:24
Рубрика: Спорт

Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства

Текст: Артур Нанян

Сергей Семак стал первым тренером в истории "Зенита", завоевавшим с питерским клубом три чемпионских титула.

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Чуть ранее сегодня "сине-бело-голубые" досрочно выиграли "золото", разгромив в матче 28-го тура на своем "Локомотив" со счетом 6:1. Благодаря победе, зенитовцы оторвались от "железнодорожников" на девять очков и стали недосягаемыми для своих соперников.

"Не так важно, сколько теперь у меня титулов. Важно, что мы завоевали трофей. Ребята молодцы. Это подарок для наших болельщиков. Конечно, этот год был для нас сложный, но мы в нужное время собираемся, все футболисты отдают свои силы ради команды", - сказал Семак сразу после матча с "Локомотивом" в эфире "Матч ТВ".

Напомним, Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. В качестве игрока он дважды становился чемпионом России в составе "сине-бело-голубых".

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