Суровейшие меры борьбы с COVID-19 проверяют в Токио на отборочных соревнованиях

В японской столице в суровых условиях по предотвращению распространения коронавируса проходят два международных турнира. Это первые серьезные соревнования после начала пандемии, к участию в которых допущены иностранные спортсмены. Организаторы Игр отрабатывают на олимпийских аренах все те меры безопасности, которые им предстоит применить в июле и августе. И если скромные волейбольные состязания не собрали много участников, то на Кубок мира по прыжкам в воду приехали 225 прыгунов из 46 стран. Ведь турнир - квалификационный к Играм. Оба турнира проводятся в так называемом "пузыре", где ограничительные меры доведены до предела.

К сожалению, наши прыгуны в воду пока выступают в токийском водном центре крайне неудачно, о чем мы регулярно сообщаем на нашем сайте. Напомним, что в Токио и трех соседних префектурах введен из-за вспышки COVID-19 режим чрезвычайной ситуации, он продлится по меньше мере до 11 мая. Из-за этого от участия "в целях безопасности" отказались австралийцы.

Все остальные сдали тесты за 72 часа до прилета в Японию, а также сразу после прибытия. И, несмотря на это, каждое утро проходят тестирование уже в Токио. Социальное дистанцирование соблюдается и в бассейне. А если прыгуны приближаются друг к другу на слишком близкое расстояние, то, как сообщает популярный британский спортивный портал inside the games, диктор моментально обращается к ним по громкой связи с просьбой сохранять дистанцию. Весь "пузырь" в водном центре разделен на три части: раздевалка, пространство для разминки и сама соревновательная зона. Все прыгуны разделены на группы по восемь человек в каждой. Тренироваться они имеют право только вместе со своей группой.

Суровы и условия проживания. Если верить некоторым прыгунам, спортсменам запрещается покидать свои комнаты, выходить на воздух и общаться друг с другом. Никаких автобусных экскурсий по городу и, понятно, походов по магазинам. Обычно просьбы сделать исключение и, к примеру, выскочить в продуктовый, отвергаются.

Однако все - или почти все - спортсмены понимают: иначе нельзя. Хорошо, что Кубок мира вообще проводится, пусть и в таком "строгом пузыре". Ведь квалификационный турнир по артистическому плаванию пока перенесен и состоится не раньше июня.

Увы, беда не приходит одна. К ситуации с коронавирусом добавилось землетрясение. Подземные толчки ощущались и в водном центре. К чести японских организаторов надо отметить, что в любых ситуациях они соблюдают безукоризненную вежливость.