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02.05.2021 12:04
Рубрика: Спорт

Тимошинина и Беляева упустили олимпийскую лицензию в прыжках в воду

Текст: Анна Козина
В Водном центре в Токио продолжается Кубок мира по прыжкам в воду, где разыгрываются последние олимпийские лицензии в этом виде спорта на Игры, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год.
Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

В женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки россиянки остались без путевки на Олимпиаду. Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева заняли шестое место по итогам финальных соревнований. На кону стояло четыре неименные лицензии. Для того чтобы попасть в шорт-лист, нужно было закончить турнир в топ-5, ведь сборная Малайзии (девушки стали четвертыми) уже гарантировала себе выступление в Токио. Так же, как команды Китая, США, не участвующие в Кубке мира, и хозяйки Игр японки (стали седьмыми).

Фото: REUTERS
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Победу одержали канадки, в тройке лучших - Великобритания и Германия. Россиянки уступили четвертую путевку мексиканкам. Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева не очень удачно исполнили четвертый прыжок (55,68 балла), но могли все исправить пятым. Однако снова ошиблись, набрав только 65,28 балла. Для сравнения в предварительном раунде в двух последних прыжках они набирали по 72 балла. Общая сумма баллов тоже показательна - 286,26 в финале против 309,90 в квалификации. Победители Кубка мира канадки набрали 305,94 балла.

Напомним, что вчера наши спортсменки Кристина Ильиных и Мария Полякова остались без лицензии в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Двукратный бронзовый призер Олимпиад, двукратный чемпион мира Глеб Гальперин, который комментировал соревнования по ТВ, назвал такое выступление провалом.

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