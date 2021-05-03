Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча

В матче 35-го туча чемпионата Франции "Монако", ведущий борьбу за чемпионский титул, принимал "Лион". Встреча состоялась второго мая. В составе хозяев не играл российский полузащитник Александр Головин, заболевший коронавирусом.

Матч прошел в упорной борьбе и гости, оставшиеся по ходу второго тайма вдесятером после удаления Кскере, выиграли 3:2. После финального свистка на поле вспыхнула потасовка. По ее итогам были удалены еще по два игрока из каждой команды.

У хозяев не совладали с нервами Жебель и Пеллегри, а у "Лиона" - Де Шильо и Марсело. Этих футболистов, по всей видимости, ожидает дисквалификация на несколько ближайших матчей.