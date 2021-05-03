Новости

В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
На Ростральных колоннах Петербурга зажгли факелы в честь победы "Зенита" 02.05.2021
Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства 02.05.2021
В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек 02.05.2021
Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП 02.05.2021
Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 02.05.2021
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 02.05.2021
Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом 02.05.2021
В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 02.05.2021
Российская команда не попала в призеры гонки «6 часов Спа» 02.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 02.05.2021
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 02.05.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 02.05.2021
Запасы газа в Европе сократились до рекордно низкого уровня 02.05.2021
Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице 02.05.2021
На месте разлива дизтоплива в Карантинной бухте взяли пробы воды 02.05.2021
В Турции задержан один из приспешников экс-лидера "ИГ" 02.05.2021
IIHF утвердила форму сборной России на чемпионате мира по хоккею 02.05.2021
Фанаты "МЮ" прорвались на поле в знак протеста против руководства клуба 02.05.2021
Центр Чумакова попросил разрешения прививать вакциной "КовиВак" пожилых людей 02.05.2021
Три человека погибли в результате стрельбы в отеле-казино в Висконсине 02.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 01:42
Рубрика: Спорт

Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча

Текст: Максим Домчев

В матче 35-го туча чемпионата Франции "Монако", ведущий борьбу за чемпионский титул, принимал "Лион". Встреча состоялась второго мая. В составе хозяев не играл российский полузащитник Александр Головин, заболевший коронавирусом.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале

Матч прошел в упорной борьбе и гости, оставшиеся по ходу второго тайма вдесятером после удаления Кскере, выиграли 3:2. После финального свистка на поле вспыхнула потасовка. По ее итогам были удалены еще по два игрока из каждой команды.

У хозяев не совладали с нервами Жебель и Пеллегри, а у "Лиона" - Де Шильо и Марсело. Этих футболистов, по всей видимости, ожидает дисквалификация на несколько ближайших матчей.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"