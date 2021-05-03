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03.05.2021 22:38
Рубрика: Спорт

Неймар наготове

"ПСЖ" постарается выбить "Манчестер Сити"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 95(8446)
4 мая определится первый участник финала Лиги чемпионов. Он станет известен по итогам ответного матча полуфинала между "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Неделю назад в Париже сильнее оказались англичане - 2:1.

"Сити" - лучшая команда нынешнего розыгрыша главного еврокубка. Об этом говорит статистика: из 11 матчей подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли в десяти и не потерпели ни одного поражения.

Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA
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У "ПСЖ" тоже есть амбиции завоевать трофей. Тем более после прошлого сезона, когда парижане дошли до финала. В этом году французская команда показала, что она в состоянии побороться за титул, обыграв на пути к полуфиналу "Барселону" и "Баварию". Однако в первом матче против "горожан" футболистов Маурисио Почеттино хватило лишь на один тайм: после перерыва гости не оставили никаких шансов сопернику.

Теперь Неймару и его партнерам по команде предстоит отыграть фору в Манчестере. Насколько они готовы к выполнению данной задачи - большой вопрос. К слову, Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Сити" с 2016 года, еще ни разу не выводил англичан в финал Лиги чемпионов. Хоть Гвардиола в своих многочисленных интервью и подчеркивает, что для него важнее триумф в национальном первенстве, нежели в Лиге чемпионов, еврокубки имеют для него огромное значение. "Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал Лиги чемпионов. После перерыва ребята были блистательны во всех аспектах", - сказал Гвардиола.

Где будем смотреть

4 мая, вторник, "Матч ТВ"

21.45. "Манчестер Сити" - "ПСЖ". Прямая трансляция.

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