В Туле произошла стычка между фанатами "Арсенала" и "Спартака"

В Туле между фанатами московского "Спартака" и местной команды "Арсенал" произошел конфликт. Как сообщает ТАСС, стычка началась во время первого тайма матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Разнимать болельщиков пришлось полиции. Правоохранители разняли их и создали полосу безопасности.

Во время конфликта фанаты повредили кресла на трибунах стадиона: несколько десятков оказались выломаны.

ТАСС сообщает, что число болельщиков "Спартака" превосходит количество фанатов домашней команды. В случае победы в этом матче "Спартак" поднимется на второе место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.