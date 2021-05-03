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03.05.2021 09:54
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обратился в РПЛ из-за ситуации с болельщиками в Петербурге

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" выразил недовольство чрезвычайными ограничительными мерами для своих болельщиков после гостевого матча в Санкт-Петербурге против местного "Зенита".
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В воскресенье "Зенит" в матче 28-го тура РПЛ принимал "Локомотив". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно завоевал чемпионский титул. Во время и после матча болельщики московского клуба испытали на себе дополнительные ограничительные меры, которые вынудили клуб пожаловаться в РПЛ.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Локомотив" отметил, что команда не получила полностью гостевую квоту на билеты - вместо 2000 хозяева предоставили всего 1817. При этом людей в атрибутике столичного клуба пересаживали в один сектор, который был переполнен, говорится в обращении клуба.

По ходу второй половины встречи болельщиков гостей не выпускали в подтрибунное помещение и не давали покинуть арену. А после завершения встречи всех принудительно сажали в автобусы и отправляли в центр города, несмотря на то, что многие приехали на матч на своих автомобилях или же у них были билеты на самолет.

"Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", - говорится в заявлении "Локомотива".

В клубе уверены, что подобные действия - чрезмерные. В "Локомотиве" отметили, что домашняя арена "Зенита" в следующем сезоне будет принимать матчи Лиги чемпионов и подобные действия вызовут широкий резонанс.

"Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей", - говорится в заявлении.

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