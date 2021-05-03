4 мая в Каталонии пройдет пятый, решающий матч серии плей-офф баскетбольной Евролиги, в котором местная "Барселона" примет питерский "Зенит".

Победитель этого поединка получит путевку в "Финал четырех", который в конце мая стартует в немецком Кельне.

"Сине-бело-голубые" могут сотворить одну из главных сенсаций главного баскетбольного турнира Европы. "Зенит" стал первым клубом в истории турнира, который с восьмым номером посева смог обыграть первый в стартовой встрече. Да, за "Барсу" сыграет много факторов - от судейства, до статистики - испанцы лишь дважды проигрывали пятые матчи в сериях - нашему "Локомотиву-Кубань" в 2016 году и турецкому "Анадолу Эфесу" в 2019.

Однако на стороне питерцев - игровая дисциплина и азарт, которые могут помочь совершить сенсацию.

За примером далеко ходить не надо. Вспомним четвертый матч серии, который прошел в городе на Неве.

Петербуржцы провели образцовый поединок, добившись уверенной победы 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23).

В трех первых четвертях "Барселона", которая, напомним, стала победителем регулярного чемпионата, смогла набрать лишь 38 очков. Причем "Зенит" защищался стабильно здорово, ни в одном из периодов не позволив каталонскому клубу набрать более 13 очков.

Российский клуб сполна воспользовался проблемами "Барсы" в атаке. Уже после первой четверти разрыв был двузначным - 25:13. Правда, во втором периоде хозяева набрали всего 11 очков, однако все вопросы по поводу исхода борьбы сняли в третьей 10-минутке. Ее "Зенит" также выиграл с двузначным перевесом (22:12) и к последнему перерыву оторвался на 20 очков - 58:38. "Барселона" еще смогла сократить отставание, но лидерству петербуржцев ничто не угрожало.

В составе команды Хавьера Паскуаля одним из самых активных стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и отдавший восемь передач.

Наставник питерцев Хавьер Паскуаль поблагодарил за поддержку трибуны:

- Наши фанаты просто невероятные, и мы ради них как следует сделали свою работу. Эта победа - наша общая.

Теперь у нас впереди еще один вызов - пятая игра в Барселоне. Да, я уже достаточно сделал в своей карьере, но тем не менее стараюсь построить что-то сложное, что-то новое. Сейчас чувствую себя так, как будто я гражданин России и невероятно счастлив быть здесь.

В свою очередь, подводя итоги встречи главный тренер "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс в беседе с журналистами мировых информационных агентств назвал себя главным виновником неудачи:

- Поздравляю Хави и "Зенит". Очевидно, что они были единственной командой, которая вышла бороться с первых минут, отдавая всех себя на паркете. "Зенит", конечно же, заслужил эту победу. Беру на себя ответственность за такую подготовку своей команды. Стараюсь делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно. Пытался донести до ребят, с каким настроем на игру выйдет "Зенит", что это команда с великим характером и бойцовским духом, что они не будут сдаваться просто так.

В жизни вообще ничего не бывает просто так. Более чем очевидно, что как тренер я недостаточно хорошо сделал свою работу и это моя ответственность, постараюсь лучше достучаться до своих игроков и как следует подготовить команду к решающей игре в Барселоне. Проиграть первую четверть так, как мы проиграли ее в этом матче - больно для меня как для тренера. В битве на подборах мы тоже уступили, и это - тоже боль. Повторюсь, что постараюсь лучше подготовить мою команду к пятому матчу, - сказал Ясикявичюс.

"Барселона" после четвертого матча серии плей-офф Евролиги с петербургским "Зенитом" столкнулась с большими трудностями при вылете из России.

Где будем смотреть?

4 мая, вторник, Матч! Страна

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. "Барселона" (Испания) - "Зенит" (Россия). Пятый матч. Прямая трансляция.

Кстати

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн признан MVP недели в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.

В третьем матче плей-офф против "Фенербахче" (85:68) Клайберн набрал 34 очка и семь подборов при рейтинге эффективности 38 баллов. Клайберн показал лучшую эффективность для игроков побеждающей команды в плей-офф за последние 15 лет. Форвард установил карьерные рекорды по результативности, эффективности, количеству точных трехочковых (5) и штрафных (11).

Клайберн второй раз за карьеру становится MVP недели. ЦСКА выиграл серию против "Фенербахче" со счетом 3-0 и первым вышел в "Финал четырех" Евролиги.