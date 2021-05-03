Новости

Генпрокуратура Армении завела дело о двойном гражданстве президента 16:57
В Черкесске около 10 тысяч человек остались без водоснабжения 16:40
Назван самый богатый человек в России 16:31
Британия может отменить правило социального дистанцирования с 21 июня 16:28
Мишустин назначил Тетенькина замглавы Минприроды РФ 16:25
Селихов будет защищать ворота "Спартака" в матче против "Арсенала" 15:45
Путин поручил выплатить в августе по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет 15:36
Съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу сайта "Миротворец" 15:12
Парламент Армении провалил голосование по кандидатуре премьера 14:34
Москвичей предостерегли от лжесотрудников коммунальных служб 14:20
Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций 14:18
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим 14:06
Туристы из РФ на Кипре по-прежнему должны сдавать два теста на COVID 13:50
В Минске выступит группа "Сплин" 13:45
Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал 13:21
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС 12:36
РФС и РПЛ проведут проверку по жалобе "Локомотива" 12:25
Зарема Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 12:09
Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений 11:36
Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек 11:12
В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП 11:12
В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками 10:44
Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы 10:20
На Камчатке девочка упала со скалы 09:29
Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 15:45
Рубрика: Спорт

Селихов будет защищать ворота "Спартака" в матче против "Арсенала"

Текст: Максим Домчев

В понедельник в Туле в 16:30 начнется матч 28-го тура РПЛ, в котором местный "Арсенал" примет "Спартак".

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
СМИ: "Спартак" намерен приобрести полузащитника "Бенфики" Шикиньо

У гостей вместо отбывающего дисквалификацию вратаря Александра Максименко сыграет Александр Селихов. Также пропускает встречу и Айртон. В запасе оказался капитан красно-белых Георгий Джикия, у которого перегружено сухожилие. Кроме того, из-за повреждений в заявку не попали Павел Маслов и Зелимхан Бакаев.

С первых минут у "Спартака" сыграют: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Мозес, Зобнин, Умяров, Крал, Промес, Ларссон, Соболев.

Состав "Арсенала": Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалёв, Луценко, Джорджевич.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Чемпионат России по футболу 2020/2021