Селихов будет защищать ворота "Спартака" в матче против "Арсенала"

В понедельник в Туле в 16:30 начнется матч 28-го тура РПЛ, в котором местный "Арсенал" примет "Спартак".

У гостей вместо отбывающего дисквалификацию вратаря Александра Максименко сыграет Александр Селихов. Также пропускает встречу и Айртон. В запасе оказался капитан красно-белых Георгий Джикия, у которого перегружено сухожилие. Кроме того, из-за повреждений в заявку не попали Павел Маслов и Зелимхан Бакаев.

С первых минут у "Спартака" сыграют: Селихов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Мозес, Зобнин, Умяров, Крал, Промес, Ларссон, Соболев.

Состав "Арсенала": Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Ковалёв, Луценко, Джорджевич.