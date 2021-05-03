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03.05.2021 18:30
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Арсенал" и вышел на второе место в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в гостях переиграл тульский "Арсенал" - 2:1 - и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Победу красно-белым принес точный удар Джордана Ларссона.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Программа 28-го тура РПЛ завершалась матчем в Туле, где "Спартак" без ряда лидеров рассчитывал набрать три очка и опередить "Локомотив" в турнирной таблице. Из-за перебора карточек красно-белые лишились вратаря Александра Максименко и защитника Айртона. В день матча стало известно, что из-за переутомления не сыграет и капитан команды Георгий Джикия.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Проблемы с составом были и у хозяев. Но для "Арсенала" "Спартак" - всегда отличный раздражитель, так что и от тех, кто заменил лидеров, красно-белым стоило ожидать угрозы. Место в воротах москвичей занял Александр Селихов, не игравший в РПЛ около двух лет. В обороне вместе с Самюэлем Жиго в центре вышли Илья Кутепов и Илья Гапонов.

"Спартак" начал матч активно и в первые минуты провел несколько опасных атак. После удара Наиля Умярова мяч чиркнул по перекладине, чуть позже он опасно пробил еще раз. На фоне преимущества красно-белых гол выглядел очень логично. Виктор Мозес навесил с фланга, и позабытый игроками обороны Александр Соболев вколотил мяч в сетку ворот ударом головой.

Вскоре напомнил о себе Селихов. Грамотно выйдя из ворот, он в подкате прервал атаку хозяев. В конце тайма оборона "Спартака" все же ошиблась. После прострела с фланга Илья Кутепов срезал мяч в собственные ворота.

После перерыва "Спартаку" пришлось выпускать Джикию - в одном из моментов травму получил Кутепов, который не смог продолжить встречу. Игра шла без моментов, но на 76-й минуте снова подключившийся к атаке Мозес нашел пасом Джордана Ларссона, который в касание точно пробил в ближний угол.

"Спартак" обыграл "Арсенал" и, набрав 53 очка, поднялся на второе место в таблице. У "Локомотива" на одно очко меньше.

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