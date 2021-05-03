"Спартак" определился с новым главным тренером

Московский "Спартак" определился с кандидатурой нового главного тренера команды. После окончания нынешнего сезона пост главного тренера московского "Спартака" снова станет вакантным. Нынешний наставник команды Доменико Тедеско еще в конце 2020-го года объявил о том, что не собирается продлевать истекающий летом контракт с красно-белыми.

После этого в СМИ называлось немало претендентов на этот пост, и вот, наконец, выбор сделан. Об этом стало известно после победы над тульским "Арсеналом" в заключительном матче 28-го тура РПЛ. Впрочем, кто возглавит команду, в "Спартаке" так и не рассказали. "Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей", - сказал директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов "Чемпионату".

Он добавил, что в клубе не хотят шумихи относительно нового главного тренера, поэтому его имя до сих пор скрывается. Фетисов добавил, что в настоящее время стороны ведут переговоры относительно контракта. Претендент на этот пост внимательно следит за составом "Спартака" и пока еще не шла речь о том, какие трансферы надо будет произвести летом.

В "Спартаке" также сказали, что как только стороны договорятся, то имя наставника будет объявлено.