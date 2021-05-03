Питерский "Зенит" досрочно завоевал чемпионский титул, разгромив в центральном матче 28-го тура своего ближайшего конкурента "Локомотив" со счетом 6:1.

Уже третий сезон подряд команде Сергея Семака в Премьер-лиге нет равных. Навязать ей борьбу с переменным успехом пытаются то "Спартак", то "Локомотив", то ЦСКА. Но никому из них не удается обойти зенитовцев. Даже в очных встречах "сине-бело-голубые" в основном оказываются сильнее. Как это произошло на прошлых выходных.

Безусловно, главная заслуга в чемпионствах питерского клуба принадлежит Сергею Семаку. К слову, Семак - первый тренер в истории "Зенита", трижды подряд завоевавший "золото". И это при том, что за последние годы с командой работали такие знаменитые специалисты, как Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Роберто Манчини, Мирча Луческу.

Другой вопрос, что при всех успехах во внутренней арене, в Лиге чемпионов "Зенит" раз за разом проваливается. При Семаке команда дважды становилась четвертой в группе, однажды - третьей. Как знать, может с четвертой попытки питерцам удастся наконец выйти в плей-офф.

О своих ощущениях от сезона "Зенита" в целом и работе Семака с "РГ" поделился знаменитый советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

Можно сказать, что "Зенит" - гегемон нашего футбола?

Валерий Непомнящий: Гегемон, наверное, не совсем подходит, но то, что "Зенит" явно превосходит всех - это да. И по качеству футболистов, и по уровню организации игры.

В чемпионском матче "Зенит" разгромил своего главного конкурента "Локомотив" со счетом 6:1. Фото: РИА Новости

Ощущение, что и конкурентов у питерцев особо нет.

Валерий Непомнящий: Сейчас "Зенит" далеко в отрыве от всех команд. И очень важно, что к концу сезона он нашел свою игру. Да, конкурентов у питерцев на данный момент я не вижу.

Как вам работа Сергея Семака? Он как тренер состоялся уже?

Валерий Непомнящий: То, что ему непросто работается - само собой разумеющееся. В таких клубах спрос особый, и ты всегда должен добиваться успеха. Видно, что Семак владеет командой, она управляема, в нужный момент игроки собираются. Так что я очень высоко оцениваю его работу. Семак сделал то, чего не удавалось зарубежным тренерам, таким как Манчини. Три чемпионства подряд - это серьезный уровень. Рад за Сергея и думаю, что следующий шаг - проявить себя в Лиге чемпионов.

Нынешний "Зенит" можно сравнивать со "Спартаком" Романцева или "Локомотивом" Семина?

Валерий Непомнящий: Любые сравнения не будут объективными, потому что разные ситуации были. Чемпионства "Спартака" были совершенно в другой обстановке. Почти вся их команда вместе играла в сборной, реальных конкурентов у нее не было. Но при этом "Спартак" был очень ярок, и целая группа футболистов "красно-белых" затем вполне успешно выступали в Европе. Сейчас совсем другая история. Не только у "Зенита", у многих клубов есть возможность укомплектовать состав дорогими игроками. Я имею в виду тот же "Локомотив", "Краснодар", "Спартак". Но "Зенит" превосходит их в смысле клубной организации.

Сергей Семак - первый тренер в истории "Зенита", трижды подряд завоевавший чемпионство

Отсутствие конкуренции в Премьер-лиге мешает "Зениту" в Лиге чемпионов?

Валерий Непомнящий: Да, мешает, безусловно. И это не вина "Зенита", а его беда. Ему не везет, что таких матчей, как против "Спартака", ЦСКА и "Локомотива", не так много по ходу сезона. Я имею в виду игр с таким накалом, страстями, борьбой, интенсивностью. А если вы возьмете европейские команды, то у них в каждом поединке надо показывать максимум. Отсюда и проблемы наших представителей в еврокубках.

Семак говорит, что дело в лимите. Вы как считаете?

Валерий Непомнящий: Любой ответ тренера нужно делить на два, четыре или восемь. Главное, не то, что он говорит, а то, что думает. Уровень конкуренции в России явно уступает Европе. Это данность, никуда от этого не денешься. В Лигу чемпионов просто так не попадают. Мне кажется, сегодняшний "Зенит" подошел к тому уровню, чтобы быть хотя бы третьим в группе. Все линии укомплектованы, есть лидеры на всех позициях. Но главное - обойтись без потерь. Если уйдет Азмун - это уже проблема.

"Локомотив" 11 побед одержал и тут такой провал. Команда, как говорят иногда, перегорела?

Валерий Непомнящий: Да, согласен. В таких матчах психологическое состояние должно быть такое, чтобы выдержать давление от начала и до конца. "Локомотив" неплохо начал, но потом первый и второй голы - произошел разлом. А после третьего и четвертого голов структура игры сломалась, появились большие разрывы между линиями.

Марко Николича много хвалят. По крайней мере, хвалили до "Зенита". Как оцените его работу?

Валерий Непомнящий: Вполне успешная работа. "Локомотив" - играющая команда, неплохо укомплектована. Они проиграли не войну, а бой. Я имею в виду матч с "Зенитом". Вспомните: еще зимой у "Локомотива", как казалось, не было шансов бороться за место в Лиге чемпионов. Но Николич провел хорошую предсезонку, и вот результат. Хотя в команде произошли серьезные перестановки, появилось много молодежи. Так что Николич молодец.

О чем говорят

"Локомотив" выразил недовольство чрезвычайными ограничительными мерами для своих болельщиков после гостевого матча с "Зенитом". В столичном клубе отметили, что команда не получила полностью гостевую квоту на билеты - вместо 2000 хозяева предоставили всего 1817. При этом людей в атрибутике "красно-зеленых" пересаживали в один сектор, который был переполнен, говорится в обращении "Локомотива".

По ходу второй половины встречи болельщиков гостей не выпускали в подтрибунное помещение и не давали покинуть арену. А после завершения встречи всех принудительно сажали в автобусы и отправляли в центр города, несмотря на то что многие приехали на матч на своих автомобилях или же у них были билеты на самолет.

Тем временем

Сегодня определится первый участник финала Лиги чемпионов. Он станет известен по итогам ответного полуфинального матча между "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Напомним: неделю назад английский клуб добился победы в Париже со счетом 2:1. Ну а в среду "Челси" примет "Реал" в другой полуфинальной паре. Поединок в Мадриде завершился вничью 1:1.