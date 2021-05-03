Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров "Спартака"

В понедельник московский "Спартак" объявил о том, что в совете директоров клуба произошли изменения. В него включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Также Салихова будет занимать пост главы комитета по аудиту и вознаграждениям клуба.

Как сообщил директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов, такое решение было принято акционерами клуба.

"Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба", - сказал он "Чемпионату".

В нынешнем сезоне "Спартак" пока занимает третье место, отставая на два очка от "Локомотива" в борьбе за место в Лиге чемпионов. В понедельник красно-белые проводят матч 28-го тура РПЛ в Туле против местного "Арсенала". И в случае победы "Спартак" опередит "Локомотив" в турнирной таблице.