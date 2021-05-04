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04.05.2021 12:17
Рубрика: Спорт

Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина опубликовала фото с российским флагом

Текст: Максим Домчев
Завоевавшая в седьмой раз титул чемпионки мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина после победы над польской спортсменкой Натальей Садовской разместила в Instagram фотографию с российским флагом.

Свой успех в Польше она прокомментировала всего одним словом: "Ура!".

Фото: youtube.com/Warcaby
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ

Напомним, во время четвертого раунда поединка организаторы после звонков из Всемирного антидопингового агентства решили убрать со стола флаг РФ. Причем сделали это в самое неподходящее время - когда соперницы играли одну из партий.

Это серьезно повлияло на ход поединка, россиянка в этот день уступила сопернице 0:12. Позже организаторы принесли свои извинения, а Садовская в знак поддержки убрала флаг Польши.

По итогам девяти раундов соперницы сыграли вничью - 54:54, а в блице Тамара Тансыккужина вырвала победу.

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