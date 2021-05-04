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04.05.2021 10:04
Рубрика: Спорт

Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина прокомментировала победу

Текст: Максим Домчев
Россиянка Тамара Тансыккужина, в понедельник защитившая титул чемпионки мира по шашкам, рассказала о том, как ей удалось отыграться и вырвать победу над Натальей Садовской из Польши.
Фото: REUTERS/Kacper Pempel Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Тансыккужина вырвала победу в блице и в седьмой раз завоевала мировую корону. "Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала", - приводит ТАСС слова чемпионки.

Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
В Польше извинились за инцидент с флагом РФ на ЧМ по шашкам

Россиянка отметила, что этот турнир стал самым сложным и долгим в карьере, а соперница - представительница Польши Наталья Садовская - зарекомендовала себя опытным бойцом. "В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку", - отметила Тансыккужина.

Несмотря на инцидент с флагом РФ, который убрали со стола чемпионки прямо по ходу одной из партий, и из-за чего Тансыккужина уступила в тот день 0:12, у россиянки остались самые приятные воспоминания о Польше. Она отметила, что к ней хорошо относились, чувствовалась доброжелательная атмосфера.

Сообщается, что за победу в матче Тамара Тансыккужина получила 12 тысяч евро, а ее соперница - 8 тысяч.

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