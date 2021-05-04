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Рубрика: Спорт

Источник: Жардим - главный кандидат на пост наставника "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Бывший главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим является главным претендентом на пост главного тренера "Спартака".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, после завершения сезона нынешний наставник "красно-белых" Доменико Тедеско покинет свой пост. В понедельник в "Спартаке" заявили о том, что определились с новым главным тренером. Им станет иностранный специалист, имя которого пока не называется.

Как сообщает Sport24, главным претендентом на этот пост является 46-летний португальский специалист Леонарду Жардим, ранее возглавлявший французский "Монако". Стороны ведут переговоры об условиях контракта.

В то же время у "Спартака" есть и запасной вариант - наставник чешского клуба "Славия" Индржих Трпишовски. В ряде СМИ называют и других претендентов на этот пост, включая уволенного из "Ромы" Паулу Фонсеку.

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