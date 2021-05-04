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04.05.2021 16:20
Рубрика: Спорт

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче "Арсенал" - "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Поведение болельщиков на матче 28-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак" будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Матч прошел в понедельник в Туле и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Фото: iStock
В Туле произошла стычка между фанатами "Арсенала" и "Спартака"

В ходе матча болельщики обеих команд выламывали кресла и бросали друг в друга. По словам главы КДК РФС Артура Григорянца, во время матча были зафиксированы нецензурные скандирования, также использовалась пиротехника.

"Есть вопросы, связанные с неправомерным поведением зрителей, порчей имущества стадиона и с действиями, связанными с угрозой жизни и здоровья болельщиков", - сказал Григорьянц РИА Новости.

Он уточнил, что заседание состоится 6 мая.

Помимо прочего КДК РФС рассмотрит удаления игроков "Рубина" Ильи Самошникова и "Химок" Александра Трошечкина. Казанский клуб написал ходатайство о применении в отношении своего игрока минимального наказания.

Футбольный клуб "Сочи" попросил рассмотреть вопрос с отменой четвертой желтой карточки Сергею Терехову.

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