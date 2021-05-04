Овечкин из-за травмы сыграл всего 39 секунд против "Рейнджерс"

В ночь на 4 мая Овечкин вернулся в состав столичной команды после того, как восстановился от повреждения, полученного 23 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". В "Вашингтоне" не торопились с возвращением своего лидера в строй, отмечая, что это произойдет лишь тогда, когда игрок полностью залечит травму. И в ночь на 3 мая он попал в заявку на матч против "рейнджеров".

Но радость поклонников столичной команды продлилась недолго. Овечкин провел на льду всего 39 секунд после чего покинул площадку из-за повреждения "нижней части тела". О том, насколько серьезная травма, пока не сообщается.

Не сыграли в этом матче два других российских игрока - Евгений Кузнецов и Илья Самсонов опоздали на командное собрание и были выведены из состава. Но эти проблемы не помешали "Вашингтону" победить со счетом 6:3.

В составе "Рейнджерс" две голевые передачи на счету Артемия Панарина, один раз ассистировал партнерам Павел Бучневич. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 39.