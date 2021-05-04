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04.05.2021 05:16
Рубрика: Спорт

Овечкин из-за травмы сыграл всего 39 секунд против "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин не смог продолжить матч против "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за травмы. Он провел на льду всего 39 секунд.
Фото: AP Photo/Chris Szagola Фото: AP Photo/Chris Szagola
Фото: AP Photo/Chris Szagola

В ночь на 4 мая Овечкин вернулся в состав столичной команды после того, как восстановился от повреждения, полученного 23 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". В "Вашингтоне" не торопились с возвращением своего лидера в строй, отмечая, что это произойдет лишь тогда, когда игрок полностью залечит травму. И в ночь на 3 мая он попал в заявку на матч против "рейнджеров".

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
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Но радость поклонников столичной команды продлилась недолго. Овечкин провел на льду всего 39 секунд после чего покинул площадку из-за повреждения "нижней части тела". О том, насколько серьезная травма, пока не сообщается.

Не сыграли в этом матче два других российских игрока - Евгений Кузнецов и Илья Самсонов опоздали на командное собрание и были выведены из состава. Но эти проблемы не помешали "Вашингтону" победить со счетом 6:3.

В составе "Рейнджерс" две голевые передачи на счету Артемия Панарина, один раз ассистировал партнерам Павел Бучневич. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 39.

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