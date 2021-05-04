Путин обратился к участникам фестиваля Ночной хоккейной лиги

В Сочи 4 мая открывается финальный этап десятого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Во вторник всех любителей хоккея поздравил с этим событием президент РФ Владимир Путин.

В видеообращении к участникам, опубликованном на сайте Кремля, он особо отметил силу отечественного хоккея.

"Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна", - отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что 10 лет назад выдающиеся хоккеисты стояли у истоков создания Ночной хоккейной лиги. "Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта", - сказал он.

Глава государства заявил, что этот мощный проект смог объединить любителей хоккея от Калининграда до Камчатки, а также активно развивать любительский хоккей в стране. Президент РФ пожелал участникам фестиваля "захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений".