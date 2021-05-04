В первой встрече поразило то, как легко гости создавали моменты у чужих ворот. Будь футболисты Томаса Тухеля чуть удачливее, перед домашним поединком они были бы явным фаворитом противостояния. Хотя и так гол на выезде оставляет им неплохие шансы на выход в финал. К слову, в нем "Челси" не участвовал аж с 2012 года.

"Реал" же - лучшая команда в истории Лиги чемпионов. Причем "сливочные" чуть ли не постоянно подтверждают этот статус. За последние семь лет они четырежды завоевывали трофей, из которых три титула клуб взял при Зинедине Зидане. Французский специалист отлично знает, как готовить свою команду к решающим еврокубковым баталиям. Но сможет ли он на этот раз выполнить задачу - загадка.

Несколько интересных фактов, касающихся этого противостояния. По большому счету почти вся статистика перед лондонской встречей говорит за "Челси". "Реал" еще никогда не побеждал "синих": в четырех матчах "королевский клуб" потерпел два поражения и дважды сыграл вничью. Зидан еще ни разу не смог одолеть Тухеля за пять поединков. И, наконец, главное - в семи из девяти случаев мадридская команда вылетала из плей-офф еврокубков после ничьей дома в первой встрече.

- Первая половина матча в Мадриде была очень тяжелой для нас, но во второй нам удалось захватить контроль над ситуацией. "Челси" не зря вышел в полуфинал. У них хорошая команда, в которой собраны техничные футболисты. Не спорю, они здорово начали. В общем, второй матч будет боевым, в этом не может быть никаких сомнений, - отметил Зидан.

По словам рулевого "Челси" Томаса Тухеля, результат мадридского матча несправедлив. Немецкий специалист отметил, что помимо гола соперник ничего не создал у ворот его команды.

- Мы очень-очень хорошо начали. Ребята могли забить несколько мячей, но в итоге ушли на перерыв при 1:1. Увы, "Реал" отличился после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ему ничего не позволили создать. Обидно пропустить практически из ничего. Но такое бывает в играх против индивидуально сильных футболистов, - заявил Тухель.

Что касается кадровых проблем, то их перед ответной встречей больше у "Реала". Из-за травмы игру пропустит центральный защитник Рафаэль Варан. До сих пор непонятная ситуация с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом, который вроде как восстановился от повреждения, но сможет ли выйти на поле в таком ответственном матче после длительного отсутствия - неизвестно.

Наконец, в забавную историю угодил еще один защитник "Реала" Марсело. Дело в том, что бразилец был случайным образом выбран для помощи в проведении выборов в Ассамблею Мадрида, которые прошли накануне. Вынужденная работа игрока в сочетании с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, ставили под вопрос его участие в поединке. И "Реал", и сам Марсело пытались убедить избирательную комиссию избавить футболиста от этого занятия, но получили отказ. Однако защитник все же сможет помочь своей команде: сразу после необходимых процедур он частным рейсом вылетел в Лондон.

В первом матче в Мадриде "Реал" спасся от поражения - 1:1. При этом испанский клуб в семи из девяти случаев вылетал из еврокубков после ничьей дома

Добавим, что первый участник финала Лиги чемпионов определился накануне уже после подписания номера "РГ" в печать по итогам ответного матча между "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В первом поединке в Париже сильнее были хозяева - 2:1.

Где будем смотреть

5 мая, среда, "Матч ТВ"

21.55. "Челси" - "Реал". Прямая трансляция.

Премьер-лига

Московский "Спартак" вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ, одолев на выезде тульский "Арсенал" со счетом 2:1.

Несмотря на победу, главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско остался недоволен игрой своей команды.

- Мы сегодня плохо играли. Естественно, я не могу быть этому рад. Были у нас такие матчи, когда мы были очень хороши, но не побеждали. В Туле сложилась обратная ситуация, - подчеркнул Тедеско.

К слову, поединок 29-го тура против "Химок" 10 мая станет для Тедеско последней домашней встречей у руля "Спартака". Руководство клуба уже ведет переговоры с потенциальными сменщиками Доменико. Кто им будет - пока загадка. В прессе сообщалось об интересе "красно-белых" к Паулу Фонсеке. К слову, накануне итальянская "Рома" официально объявила об уходе Фонсеки с поста главного тренера команды по окончании сезона.

Тем временем

УЕФА официально сообщил об изменениях в заявках команд на чемпионат Европы. Изначально каждая из сборных могла заявить на турнир 23 игрока. Теперь эта цифра увеличена до 26. "Сделано это, чтобы снизить риски команд, столкнувшихся с нехваткой доступных футболистов для определенных матчей из-за возможных положительных результатов тестов COVID-19 и последующих карантинных мер", - говорится в заявлении УЕФА. В частности, считаться недоступным будет даже здоровый человек, у которого был контракт с заболевшим ковидом и отбывает карантин. УЕФА также подчеркнул, что после оглашения заявок 1 июня команды вправе сделать неограниченное число замен до первой игры соревнований в случае повреждений или заражения коронавирусом.