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Рубрика: Спорт

Разбить пирамиду

В Лужниках стартует престижный турнир по бильярду "Кубок мэра Москвы"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 95(8446)
На малой арене столичного спорткомплекса "Лужники" 4 мая торжественное открытие IХ международного турнира по бильярду "Кубок мэра Москвы". Соревнования продлятся до 8 мая, мужчины и женщины разыграют награды в дисциплине "свободная пирамида". Призовой фонд составляет три миллиона рублей.
Поклонников бильярда ждут интересные поединки мастеров игры. Фото: Михаил Синицын/РГ Поклонников бильярда ждут интересные поединки мастеров игры. Фото: Михаил Синицын/РГ
Поклонников бильярда ждут интересные поединки мастеров игры. Фото: Михаил Синицын/РГ

Организаторы "Кубка мэра Москвы" (также этапа Кубка мира): департамент спорта Москвы, Московский cоюз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ "Редакция "Российской газеты". Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, что в прошлом году из-за пандемии "Кубок мэра Москвы" был отменен, а сейчас поединки пройдут в соответствии с обязательными мерами по улучшению эпидемиологической обстановки. Впервые все исключения, партии турнира будут транслироваться в онлайн-режиме на официальном сайте МСБС (www.mosbilliard.ru).

На 4-6 мая запланированы поединки стартовых раундов. В пятницу, 7 мая, - четвертьфинал и полуфинал. И в заключительный день, 8 мая, болельщики увидят борьбу за титул. Сразу после окончания финалов - награждение победителей.

Необходимо отметить, что на ближних подступах к финалу поединки проводятся до шести выигранных партий у мужчин и до четырех у женщин. Борьба за титул в субботу состоится в укороченном, телевизионном формате. Общее время встречи ограничивается одним-полутора часами, разбивается на периоды по 25 минут с короткими перерывами. Победитель определяется по наибольшему суммарному количеству уложенных в лузы шаров.

Сильнейший в мужском турнире получит из призового фонда 350 тысяч рублей (у девушек 250 тыс. руб.), серебряные призеры - 180 и 130 тыс. руб. соответственно. Поединки за третье место среди проигравших в полуфиналах не проводятся, эти игроки становятся бронзовыми призерами. Их гонорар - по 130 тыс. руб. у мужчин (по 95 тыс. руб. у женщин).

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