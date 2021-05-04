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04.05.2021 11:22
Рубрика: Спорт

На Сахалине команды сыграли в "полярный" футбол

Текст: Юлия Гарднер

Футбольные команды "Сахалин" и саратовский "Сокол" встретились в необычных условиях. Матч, прошедший в Южно-Сахалинске 3 мая, запомнился им снегом и сильными порывами ветра.

Фото: РИА Новости
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Такой футбол быстро окрестили "полярным" - покрытие занесло снегом, который доходил спортсменам до щиколоток. Естественно, похвастаться хорошей игрой при таких условиях ни один из клубов не смог.

На 25-й минуте счет открыл игрок "Сахалина" Максим Батраков. Сравнял его Залимхан Майсултанов. Больше болельщикам ни той, ни другой команды порадоваться не удалось. Матч завершился с результатом 1:1.

- Когда погода была более-менее нормальной, мы не проявили необходимой настойчивости. И это является тревожным сигналом, - цитирует тренера "Сокола" Игоря Захаряка Sakhalin.info.

Фото: ПФК "Сокол"
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