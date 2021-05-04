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04.05.2021 17:40
Рубрика: Спорт

В Хабаровске 5-6 мая пройдет финал чемпионата РФ по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
В Хабаровске 5-6 мая состоится финальный турнир чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. За награды в мужских и женских соревнованиях сразятся 12 и 8 команд соответственно.
Фото: minsport.khabkrai.ru Фото: minsport.khabkrai.ru
Фото: minsport.khabkrai.ru
Фото: РИА Новости
Решающий матч плей-офф баскетбольной Евролиги пройдет 4 мая

Финалу предшествовал беспрецедентно насыщенный регулярный сезон, в течение которого участники провели 16 сдвоенных этапов. К дисциплине 3х3 у главы Российской федерации баскетбола (РФБ) чемпиона Европы 2007 по "классике 5х5" Андрея Кириленко сейчас особенное внимание, поскольку мужская и женская сборные страны досрочно квалифицировались на олимпийский турнир благодаря высоким позициям в мировом рейтинге. В то время как в баскетболе привычного формата 5х5 девушки уже потеряли все шансы на выступление в летних Играх, а мужчинам предстоит сложнейший (исходя из силы соперников) отборочный турнир в Хорватии.

Вот список дюжины мужских и восьмерки женских команд, которые на Дальнем Востоке в предстоящие среду и четверг будут биться за титул чемпионов России по баскетболу 3х3.

Мужчины: "Inanomo" (Москва), "Три звездочки Пахра" (Москва), "ЦОП-Нева" (Санкт-Петербург), "Stella-Pro" (Екатеринбург), "Гагарин" (Химки), "Грязные парни" (Екатеринбург), "ХелиТаб" (Казань), "Самара", "Сколково" (Москва), "Бионорд" (Пермь), "Bad Boys" (Брянск), "Ерофей-Про" (Хабаровск).

Женщины: "Самара", "COP-Peterburg" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Новосибирск), "Moskva" (Москва), МБА (Москва), "Энергия" (Иваново), "Тулпар" (Казань), "Париматч" (Москва).

При этом необходимо отметить, что у мужчин последние четыре из указанных коллективов и два у девушек - обладатели так называемых "уайлд кард", то есть специальных приглашений от РФБ и организаторов.

Решающие игры финального турнира будут показаны на федеральном телевизионном канале "МАТЧ! СТРАНА". Болельщики, еще не слишком хорошо знакомые с этой дисциплиной, смогут объективно и вдумчиво оценить красоту и плотность борьбы за медали национального первенства. Знатоки будут смотреть финал более придирчиво, оценивая нынешний класс игры кандидатов на поездку в Токио-2021.

"Российская Газета" подготовила уникальную статистическую подборку выступлений команд в регулярном сезоне. Представляем вашему вниманию список победителей и призеров всех этапов, итоговое положение клубов в зачете по набранным классификационным очкам. У мужчин гарантию на выступление в хабаровском финале получили восемь лучших коллективов, а у девушек - шесть. Остальные места в решающем раунде чемпионата были распределены через "уайлд кард".

Где будем смотреть

6 мая, четверг

"МАТЧ! СТРАНА"

10.35 - 16.00. Баскетбол 3х3. Финальный этап чемпионата России 2021 в Хабаровске. Прямая трансляция.

Статистика

Мужчины

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Итоговое положение в регулярном сезоне: 1. "Inanomo" - 850 баллов. 2. "Три звездочки Пахра" - 750. 3. "ЦОП-Нева" - 750. 4. "Stella-Pro" - 580. 5. "Гагарин" - 575. 6. "Грязные парни" - 545. 7. "ХелиТаб" - 540. 8. "Самара" - 535. 9. "Сколково" - 520. 10. "Бионорд" - 425. 11. "Bad Boys" - 425. 12. "Ерофей-Про" - 380. 13. "ЦОП-СПб" (Санкт-Петербург) - 280. 14. "Warface" (Ухта) - 253. 15. "Red Faces" (Москва) - 250. 16. "Форвард" (Новосибирск) - 229. 17. "Банкиры" (Казань) - 223. 18. "Granat" (Кстово) - 202. 19. "ЦОП-Адмирал" (Санкт-Петербург) - 199. 20. "Bulldogs" (Нижний Новгород) - 178. 21. "Уралец" (Челябинская обл.) - 151. 22. "Град" (Иркутск) - 145. 23. "Орленок" (Москва) - 139. 24. "Томск-70" - 124.

Победители и призеры этапов

  • 1-й этап. 30 января (Москва). 1. "Три звездочки Пахра". 2. "ЦОП-Нева". 3. "ХелиТаб".
  • 2-й этап. 31 января (Москва). 1. "ЦОП-Нева". 2. "Грязные парни". 3. "Самара".
  • 3-й этап. 6 февраля (Москва). 1. "Inanomo". 2. "Сколково". 3. "Гагарин".
  • 4-й этап. 7 февраля (Москва). 1. "Inanomo". 2. "Сколково". 3. "Гагарин".
  • 5-й этап. 20 февраля (Пермь). 1. "Три звездочки Пахра". 2. "Bad Boys". 3. "ЦОП-Нева".
  • 6-й этап. 21 февраля (Пермь). 1. "ЦОП-Нева". 2. "Три звездочки Пахра". 2. "Bad Boys".
  • 7-й этап. 27 февраля (Казань). 1. "Inanomo". 2. "Гагарин". 3. "Самара".
  • 8-й этап. 28 февраля (Казань). 1. "Inanomo". 2. "Гагарин". 3. "Ерофей-Про".
  • 9-й этап. 20 марта (Самара). 1. "Самара". 2. "ЦОП-Нева". 3. "Inanomo".
  • 10-й этап. 21 марта (Самара). 1. "Inanomo". 2. "ХелиТаб". 3. "Самара".
  • 11-й этап. 31 марта (Москва). 1. "ЦОП-Нева". 2. "ХелиТаб". 3. ""Бионорд"
  • 12-й этап. 1 апреля (Москва). 1. "ЦОП-Нева". 2. "Грязные парни". 3. "Гагарин".
  • 13-й этап. 8 апреля (Ижевск). 1. "Inanomo". 2. "Stella-Pro". 3. "Три звездочки Пахра".
  • 14-й этап. 9 апреля (Ижевск). 1. "Inanomo". 2. "Stella-Pro". 3. "Три звездочки Пахра".
  • 15-й этап. 17 апреля (Екатеринбург). 1. "Три звездочки Пахра". 2. "Stella-Pro". 3. "Грязные парни".
  • 16-й этап. 18 апреля (Екатеринбург). 1. "Три звездочки Пахра". 2. "Грязные парни". 3. "Stella-Pro".

Женщины

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Итоговое положение в регулярном сезоне: 1. "Самара" - 770 баллов. 2. "COP-Peterburg" - 710. 3. "Динамо" Нс - 670. 4. "Moskva" - 640. 5. МБА - 630. 6. "Энергия" - 580. 7. "Матрешки" (Москва) - 550. 8. "Тулпар" - 520. 9. "Latinas JMBL" (Москва) - 520. 10. "Париматч" - 510. 11. ЦОП-1 (Санкт-Петербург) - 490. 12. "Торпедо" (Москва) - 460.

Победители и призеры этапов

  • 1-й этап. 30 января (Москва). 1. "Самара" . 2. "COP-Peterburg". 3. "Динамо" Нс.
  • 2-й этап. 31 января (Москва). 1. "Самара" . 2. "Тулпар" (Казань). 3. "Динамо" Нс.
  • 3-й этап. 6 февраля (Москва). 1. ЦОП-1. 2. "Энергия" (Иваново). 3. "Moskva".
  • 4-й этап. 7 февраля (Москва). 1. "Latinas JMBL". 2. "Moskva". 3. "Париматч".
  • 5-й этап. 20 февраля (Пермь). 1. "Moskva". 2. "Динамо" Нс. 3. ЦОП-1.
  • 6-й этап. 21 февраля (Пермь). 1. "COP-Peterburg". 2. "Динамо" Нс. 3. "Матрешки".
  • 7-й этап. 27 февраля (Казань). 1. "Самара". 2. "Торпедо". 3. МБА.
  • 8-й этап. 28 февраля (Казань). 1. МБА. 2. "Энергия". 3. "Тулпар".
  • 9-й этап. 20 марта (Самара). 1. "Самара". 2. "Париматч". 3. "Moskva".
  • 10-й этап. 21 марта (Самара). 1. "Самара". 2. "Тулпар". 3. "Moskva".
  • 11-й этап. 31 марта (Москва). 1. МБА. 2. "COP-Peterburg". 3. "Latinas JMBL".
  • 12-й этап. 1 апреля (Москва). 1. "COP-Peterburg". 2. "Moskva". 3. МБА.
  • 13-й этап. 8 апреля (Ижевск). 1. "Динамо" Нс. 2. "Самара". 3. "Энергия".
  • 14-й этап. 9 апреля (Ижевск). 1. "Энергия". 2. Динамо" Нс. 3. "Самара".
  • 15-й этап. 17 апреля (Екатеринбург). 1. "Матрешки". 2. "COP-Peterburg". 3. "Динамо" Нс.
  • 16-й этап. 18 апреля (Екатеринбург). 1. "COP-Peterburg". 2. МБА. 3. "Матрешки".
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