Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Матч за титул чемпионки мира по шахматам проходил в Польше и завершился в понедельник. Отстаивающая свое звание россиянка оказалась в неприятной ситуации после того, как во время одной из партий 27 апреля с ее стола сняли флаг. Эта история вызвала громкий скандал и завершилась извинениями польской стороны, которая таким странным образом исполняла решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

По ходу матча Тансыккужина уступала своей сопернице 16:32, причем та история с флагом принесла ей 0:12 в тот игровой день. В заключительный день для победы россиянке было необходимо выигрывать в первой классической партии, победа в быстрой партии позволила бы сравнять счет и перейти на тай-брейк.

В итоге сработал второй вариант. Тансыккужина сравняла счет - 54:54. А на тай-брейке россиянка сумела вырвать победу в четвертой партии блица.

Для 42-летней Тансыккужиной эта победа стала седьмой в карьере в споре за мировую корону.