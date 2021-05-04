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04.05.2021 00:06
Рубрика: Спорт

Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Текст: Максим Домчев
Россиянка Тамара Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польскую спортсменку Наталью Садовскую. В четвертом раунде по ходу одной из партий организаторы сняли российский флаг со стола россиянки, из-за чего она едва не уступила.
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Матч за титул чемпионки мира по шахматам проходил в Польше и завершился в понедельник. Отстаивающая свое звание россиянка оказалась в неприятной ситуации после того, как во время одной из партий 27 апреля с ее стола сняли флаг. Эта история вызвала громкий скандал и завершилась извинениями польской стороны, которая таким странным образом исполняла решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Гроссмейстер Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону

По ходу матча Тансыккужина уступала своей сопернице 16:32, причем та история с флагом принесла ей 0:12 в тот игровой день. В заключительный день для победы россиянке было необходимо выигрывать в первой классической партии, победа в быстрой партии позволила бы сравнять счет и перейти на тай-брейк.

В итоге сработал второй вариант. Тансыккужина сравняла счет - 54:54. А на тай-брейке россиянка сумела вырвать победу в четвертой партии блица.

Для 42-летней Тансыккужиной эта победа стала седьмой в карьере в споре за мировую корону.

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