Седьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Мадриде и вернулся в лидеры по числу побед в сезоне-2021 (27), обогнав грека Стефаноса Циципаса.

В какой-то момент Андрей Рублев дал волю эмоциям, но потом смог совладать с собой и выиграть матч. Фото: EPA

Однако этот выигрыш дался Рублеву нелегко. Матч против американца Томми Пола получился трехсетовым, так как Андрей отдал первую партию на тай-брейке - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Россиянин, понятно, был недоволен собой и после одной из ошибок громко выругался на корте. Как следствие, Рублев получил предупреждение за нецензурную брань. Но и тут не смог сдержать эмоций и начал спорить с судьей на вышке Фергюсом Мерфи, доказывая, что тот просто не понимает по-русски, а он всего лишь "сказал себе, что надо бить сильнее". Хорошо, что эта перепалка не зашла слишком далеко, да и в борьбе с соперником Рублев смог взять себя в руки и довести дело до победы.

- Для внутренней уверенности особенно важно выиграть, когда ты показываешь не самый лучший теннис и все идет наперекосяк, - сказал Рублев уже более спокойно и взвешенно. - Рад, что смог переломить ход матча.

Тем более у Андрея большие планы на грунтовый сезон.

- Когда я поднялся в рейтинге и пробился в топ-30, то травмировался во время двух грунтовых сезонов подряд. А в прошлом году началась пандемия, - приводит слова Рублева пресс-служба ATP. - Так что три предыдущих сезона на грунте сложились для меня неудачно. Но я снова здесь. Надеюсь, мне впервые удастся отыграть все турниры в режиме нон-стоп.

После стартовой победы в Мадриде Андрей Рублев снова стал лидером по числу побед в сезоне-2021. На счету россиянина их 27

Между тем 23-я ракетка мира Карен Хачанов покидает "Мастерс" в Мадриде. В первом круге он в трех сетах уступил японцу Кею Нисикори со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6. В женской сетке Анастасия Павлюченкова во втором круге одолела американку Дженнифер Брэйди (7:5, 6:7 (8:10), 6:3).

Кстати

Венгерская теннисная ассоциация отказалась от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021 (ранее турнир назывался Кубок Федерации, но был переименован в 2020 году. - "РГ") в Будапеште из-за сложной эпидемиологической обстановки. В разгар пандемии турнир был перенесен на 13-18 апреля 2021 года, но впоследствии снова отложен на неопределенный срок. Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти отметил, что сейчас изучаются альтернативные варианты.

- Мы активно сотрудничали с правительством Венгрии и местной теннисной ассоциацией (HTA), чтобы финал состоялся в этом году. Учитывая проделанную работу, мы были удивлены и разочарованы, узнав, что HTA больше не считает возможным проведение турнира в Будапеште. У ITF не было иного выхода, кроме как расторгнуть соглашение с Венгрией и начать поиск других организаторов, - приводит слова Хэггерти Reuters.