СМИ: Панарин может пропустить остаток сезона в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может пропустить остаток сезона в НХЛ после травмы, полученной в матче против "Вашингтона".

В ночь на понедельник клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" испытал сразу два разочарования. Команда уступила "Вашингтону" и потеряла шансы на выход в плей-офф, а также по ходу матча лишилась своего лидера Артемия Панарина. Он принял участие в драке, защищая своего партнера и соотечественника Павла Бучневича, и получил травму нижней части тела.

В "Рейнджерс" пока не объявили о серьезности повреждения Панарина, но, по данным Sportsnet, для россиянина сезон завершен.

Виновником травмы Панарина стал форвард столичной команды Том Уилсон, который сначала начал избивать лежащего на льду Бучневича, а затем опрокинул на лед пытавшегося помочь одноклубнику Панарина.

Это вызвало бурное возмущение наставника "Рейнджерс" Дэвида Куинна. "Подобное случается с Уилсоном постоянно. И это совершенно не нужно. Вы все видели, что случилось. Повторюсь, что это просто ноль уважения к игре, хоккеистам и всем участникам. Что с этим можно сделать? Слушайте, лига уже давно борется с подобными вещами. Так что данный вопрос не ко мне", - приводит его слова сайт НХЛ.

Куинн после матча отметил, что повреждение Панарина не является серьезным.