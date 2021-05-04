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04.05.2021 19:23
Рубрика: Спорт

Флаг чемпионки

Тамара Тансыккужина: То, что сорвали российский флаг, задело за живое многих людей. Я должна была выиграть!
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
В Варшаве Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Она одолела в упорнейшей борьбе по результатам серии блиц-партий представительницу Польши Наталью Садовскую.
Уже в ранге семикратной чемпионки мира Тамара Тансыккужина выложила в "Инстаграме" свое фото с российским триколором и коротким "Ура!". Фото: www.instagram.com / tamaratansykkuzhina Уже в ранге семикратной чемпионки мира Тамара Тансыккужина выложила в "Инстаграме" свое фото с российским триколором и коротким "Ура!". Фото: www.instagram.com / tamaratansykkuzhina
Уже в ранге семикратной чемпионки мира Тамара Тансыккужина выложила в "Инстаграме" свое фото с российским триколором и коротким "Ура!". Фото: www.instagram.com / tamaratansykkuzhina

Но чего стоила эта победа, знает лишь сама уроженка Набережных Челнов.

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По ходу поединка ей пришлось столкнуться не только с серьезнейшим сопротивлением Садовской, но и с триумфом хамства - невиданной доселе в мировой спортивной истории провокацией, которая могла сломать любого.

Во время четвертого раунда матча в игровой зоне появился экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. Он сорвал табличку с именем Тамары, а затем, воровато озираясь, убрал российский флаг со стола...

Позже выяснилось, что пан Павлицкий действовал не один - на подобный беспредел его толкнули высокопоставленные польские политики, решившие выслужиться перед Всемирным антидопинговым агентством.

Именно такие победы являются лучшим ответом русофобам

Но устроители провокации не могли и предположить, что подобная хамская выходка седовласого гражданина возмутила не только нашу делегацию.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Польская претендентка, к слову, окончившая Академию национальной обороны по вопросам внутренней безопасности, в знак солидарности с россиянкой убрала флаг своей страны со стола и призналась журналистам, что ей было стыдно за действия чиновника. Вот он - фейр-плей в действии!

Очень конкретно высказался и депутат от партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке: "Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает что может, чтобы докопаться до россиян".

"А второе - это идиотизм федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения ВАДА и Международного олимпийского комитета. Полная глупость", - цитирует Корвин-Микке агентство ТАСС.

Польский чиновник решился на невиданное доселе хамство - воровато сорвал табличку с именем Тансыккужиной и убрал триколор со стола. Фото: youtube.com / Warcaby

Увы, за последние годы спорт перестал быть вне политики и все чаще становится оружием в санкционной войне. Привыкнуть к этому сложно и самим российским спортсменам, и болельщикам.

Но, согласитесь, именно такие победы являются лучшим ответом русофобам. Вот и сама Тамара Тансыккужина призналась, что тот момент в четвертом раунде стал ключевым в матче:

- Сначала я не поняла, что происходит. Только когда обернулась, стало ясно, что на столе нет российского флага. Потом всю партию я только об этом и думала. Что сказать, это выбило меня из колеи, и я тогда проиграла. Очень сильно разозлилась. Прекрасно понимала, что это задело за живое многих людей, и не только в России. Поэтому я должна была выиграть матч за мировую корону. Игралось мне, конечно, непросто, но самое главное, что выстояла. Наверное, это был самый тяжелый поединок в моей карьере, но я очень рада, что смогла стать лучшей. В конечном счете мне помогли выдержка и стойкость.

Уже в ранге семикратной чемпионки мира Тамара выглядела очень уставшей, но счастливой, и поставила красивую точку, выложив в "Инстаграме" свое фото с российским триколором и коротким "Ура!".

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