УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 игроков

С учетом ситуации принято решение расширить заявки команд с 23 до 26 игроков. Но при этом в заявку на матч будут по-прежнему попадать лишь 11 основных и 12 запасных футболистов.

Такое решение принято из-за возможного заболевания COVID-19 и последующего карантина. Увеличение числа игроков позволит избежать ситуации, когда тренерам не будет хватать игроков для участия в матчах.

При этом новые изменения в регламенте не ограничивают изменения в заявке на турнир после ее подачи 1 июня и до проведения стартового матча - на случай травм, COVID-19 или изолирования из-за контакта с заболевшими, чтобы новые футболисты успели пройти медицинское обследование и получили разрешение играть на турнире.

Новый регламент также допускает замену вратарей перед каждым матчем, если они по каким-то причинам не могут принять участие в играх. Даже в том случае, когда в заявке остается еще несколько голкиперов.

Уточняется, что исключенных из заявки игроков нельзя будет вернуть в нее обратно.