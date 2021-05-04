УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 игроков

Новости

Банкир назвал способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита 14:01
В Москве пытались ограбить банк с гранатой 14:00
Врач назвала простой способ восстановления организма после COVID-19 14:00
Врач рассказала о лечении аритмии с помощью аппарата искусственного пульса 13:58
Телеведущую Милас отпустили из полиции под обязательство о явке 13:58
Sony инвестирует в сервис Discord и добавит его в PlayStation 13:56
Восемь львов заразились коронавирусом в индийском зоопарке 13:48
Видео: В Магнитогорске встретили "Поезд Победы" 13:44
Метеобюро: 9 мая в Москве обоснованным будет решение о разгоне облаков 13:41
Московское метро изменит режим работы на время репетиции Парада Победы 13:38
Эдгард Запашный отозвался на смерть Михаила Багдасарова 13:36
Оператор "Северного потока-2" отказался комментировать иск экологов 13:35
В испанских аптеках изменились правила продажи тестов на COVID-19 13:33
В Карелии орден Сампо вручили Герою России лыжнице Ларисе Лазутиной 13:30
Сергей Лазарев усомнился в перспективах Манижи на "Евровидении" 13:24
В Волгограде после гибели детей в ДТП проверят перевозчиков 13:14
В Петербурге простятся с народным артистом России Ефимом Каменецким 13:10
27-летний выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером 13:09
В Туве опрокинулся грузовик "Урал", пострадали пять человек 12:57
В России выявлен минимум заразившихся коронавирусом с сентября 12:55
Число жертв пожара в гостинице "Вечный зов" увеличилось до двух 12:52
На Филиппинах началось применение "Спутник V" 12:48
Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса 12:43
Сгоревшая в Москве гостиница раньше была банком 12:41
Жена Билла Гейтса отказалась от алиментов после развода 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 12:48
Рубрика: Спорт

УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 игроков

Текст: Максим Домчев
Исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения в заявки сборных для участия в финальной стадии Евро-2020, чтобы обеспечить проведение матчей турнира, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает сайт УЕФА.
Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP

С учетом ситуации принято решение расширить заявки команд с 23 до 26 игроков. Но при этом в заявку на матч будут по-прежнему попадать лишь 11 основных и 12 запасных футболистов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020

Такое решение принято из-за возможного заболевания COVID-19 и последующего карантина. Увеличение числа игроков позволит избежать ситуации, когда тренерам не будет хватать игроков для участия в матчах.

При этом новые изменения в регламенте не ограничивают изменения в заявке на турнир после ее подачи 1 июня и до проведения стартового матча - на случай травм, COVID-19 или изолирования из-за контакта с заболевшими, чтобы новые футболисты успели пройти медицинское обследование и получили разрешение играть на турнире.

Новый регламент также допускает замену вратарей перед каждым матчем, если они по каким-то причинам не могут принять участие в играх. Даже в том случае, когда в заявке остается еще несколько голкиперов.

Уточняется, что исключенных из заявки игроков нельзя будет вернуть в нее обратно.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации УЕФА Чемпионат Европы по футболу - 2020