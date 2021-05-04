Видео с награждением Дзюбы в костюме Дэдпула собрало почти 3 млн просмотров

Видео с награждения "Зенита", на котором награду получает Артем Дзюба в костюме Дэдпула, собрало в Instagram сообщества "433" за несколько дней почти 3 миллиона просмотров.

В воскресенье "Зенит" после разгрома "Локомотива" со счетом 6:1 досрочно оформил седьмой титул чемпиона России. После матча прошла торжественная церемония награждения игроков, тренеров и персонала клуба.

Самым ярким событием награждения стало появление на поле капитана команды Артема Дзюбы, который решил повеселить болельщиков и партнеров, выйдя в костюме персонажа фильма "Дэдпул". На правах капитана он первым поднял над головой Кубок чемпионов России.