Жозе Моуринью возглавит "Рому"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью в следующем сезоне возглавит итальянскую "Рому". О подписании контракта с португальским специалистом сообщает официальный сайт римского клуба. Договор подписан до конца сезона 2024 года.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
На этом посту 58-летний Моуринью сменил другого португальца Паулу Фонсеку, об увольнении которого сообщалось ранее.
Сам Моуринью в апреле был отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба "Тоттенхэм".
Ранее Моуринью возглавлял английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси", испанский "Реал", итальянский "Интер" и ряд португальских команд.