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04.05.2021 16:42
Рубрика: Спорт

Жозе Моуринью возглавит "Рому"

Текст: Максим Домчев
Известный португальский тренер Жозе Моуринью в следующем сезоне возглавит итальянскую "Рому". О подписании контракта с португальским специалистом сообщает официальный сайт римского клуба. Договор подписан до конца сезона 2024 года.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Президент "Тоттенхэма" прокомментировал увольнение Моуринью

На этом посту 58-летний Моуринью сменил другого португальца Паулу Фонсеку, об увольнении которого сообщалось ранее.

Сам Моуринью в апреле был отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба "Тоттенхэм".

Ранее Моуринью возглавлял английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси", испанский "Реал", итальянский "Интер" и ряд португальских команд.

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