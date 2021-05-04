Жозе Моуринью возглавит "Рому"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью в следующем сезоне возглавит итальянскую "Рому". О подписании контракта с португальским специалистом сообщает официальный сайт римского клуба. Договор подписан до конца сезона 2024 года.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости