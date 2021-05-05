Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ

Капитан сборной России, лучший бомбардир минувшего сезона в КХЛ Вадим Шипачев не сыграет на чемпионате мира.

Причиной такого решения стала травма верхней части тела. Как сообщает в Twitter Федерация хоккея России, игрок не сумеет восстановиться к старту чемпионата мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

В минувшем сезоне КХЛ Шипачев забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач в 57 встречах.

После окончания сезона 34-летний игрок подписал новый контракт с московским "Динамо" на три сезона. За карьеру в сборной он становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

На ЧМ-2021 капитаном сборной России будет защитник Егор Яковлев.