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05.05.2021 16:16
Рубрика: Спорт

Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Капитан сборной России, лучший бомбардир минувшего сезона в КХЛ Вадим Шипачев не сыграет на чемпионате мира.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Причиной такого решения стала травма верхней части тела. Как сообщает в Twitter Федерация хоккея России, игрок не сумеет восстановиться к старту чемпионата мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

В минувшем сезоне КХЛ Шипачев забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач в 57 встречах.

После окончания сезона 34-летний игрок подписал новый контракт с московским "Динамо" на три сезона. За карьеру в сборной он становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

На ЧМ-2021 капитаном сборной России будет защитник Егор Яковлев.

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